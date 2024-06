"L'ho trovato bene", ha assicurato l'assessore regionale Giacomo Giampedrone a Tgcom24, dopo l'incontro con il presidente Toti. "Molto preparato, conosce le carte a menadito. L'ho trovato bene di spirito e convinto assolutamente della liceità del lavoro svolto. Anche andando via mi ha ripetuto come un mantra che la Liguria deve andare avanti, va proseguito il lavoro intrapreso su pratiche e opere che non si devono fermare", ha aggiunto.