di Alessandro Tallarida

Stavano tutti sulla stessa barca, quelli che contano, a Genova. Il Leila 2, lo yacht dell'imprenditore Aldo Spinelli, che ospitava il presidente della Liguria Toti e il suo predecessore in regione Claudio Burlando, del Pd, con tanto di consigliere regionale dem al seguito, entrambi estranei all'inchiesta. Poi salivano a bordo il presidente dell'autorità portuale Signorini e il sindaco Bucci, anche lui non indagato.

Il nome di Bucci compare spesso tra le pagine dell'ordinanza che ha sconvolto la regione nella maxi inchiesta che racconta gli stretti rapporti tra politici e imprenditori: al centro il porto di Genova, con i suoi mille interessi, traffici e progetti.

La barca di Spinelli è uno dei luoghi simbolo di questa indagine: quando salivano sullo yacht alcuni protagonisti dell'inchiesta lasciavano i cellulari all'esterno. Un precauzione per non essere ascoltati, che però si è rivelata inutile, perché il Leila 2 - il nome è un omaggio alla moglie scomparsa di Spinelli - era imbottito di microspie.

Ogni parola ascoltata dalla guardia di finanza, ogni movimento fotografato. Su quello yacht si è parlato di concessioni portuali e di iniziative immobiliari, si mangiava e si brindava.

A bordo sarebbe salito anche l'ex procuratore di Genova, Francesco Cozzi, che ha indagato sul crollo del Ponte Morandi.

Dal 2021 in pensione, per Spinelli ha svolto un incarico di consulenza regolarmente retribuito. Nessun irregolarità, solo la conferma della capacità dell'imprenditore di intrattenere rapporti ai più alti livelli. Del resto come lui stesso ha detto: "Male non fare, paura non avere".