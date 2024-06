Incendio in un'autofficina a Milano, tre vittime e quattro feriti

È di tre morti e di quattro feriti il bilancio di un incendio divampato in una autofficina a Milano, in via Fra Galgario 8. Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio in cui è sviluppato il rogo. Il palazzo di sei piani è stato evacuato. Le vittime sono un 67enne, la moglie e il figlio della coppia: si tratta di Silvano Tollardo, di 67 anni, Carolina De Luca, di 63, e Antonio Tollardo, di 34.