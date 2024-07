Un incendio è divampato in Sardegna nelle zone di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro. Sono andati distrutti 800 ettari, tra boschi di sughere e roverelle. Per spegnere le fiamme, estese per 7 km, sono intervenuti quattro Canadair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale