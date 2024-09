Incendi in Portogallo, cittadina del nord circondata dalle fiamme

Non lontano dall'epicentro degli incendi che imperversano nel nord del Portogallo, la piccola città di Veiga, vicino ad Agueda, è illuminata di notte da un cielo arancione mentre le fiamme consumano una foresta e minacciano le case dei residenti. "Non ci sono davvero risorse, quindi ora lasciamo che tutto bruci fino a quando non sarà tutto sgomberato. E quando viene disboscato, non è più una foresta", si lamenta un pensionato residente di Veiga mentre osserva l'incendio. Gli incendi in Portogallo hanno già ucciso sette persone e bruciato più terra in pochi giorni rispetto al resto dell'estate messa insieme.