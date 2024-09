Incendi in Portogallo, chiuse le attrazioni turistiche

Il Portogallo conta i danni della recente ondata di incendi iniziata lo scorso fine settimana che ha colpito diverse zone del Paese. In tutte le regioni settentrionali e centrali le fiamme hanno bruciato alcune delle principali attrazioni turistiche, come il ponte 516: uno dei ponti sospesi più suggestivi del mondo, coperto dal fumo e chiuso al pubblico. Anche le famose Paiva walkways, le passerelle in legno con vista panoramica che attirano 3mila visitatori al giorno, sono ora deserte. Oltre 15mila ettari sono andati in fumo durante gli incendi - almeno la metà dell'area di Arouca, secondo le autorità locali.