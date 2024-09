Incendi in Brasile, pompieri trovano e salvano un cucciolo di scimmia rimasto solo

Una squadra dei vigili del fuoco di Araguari stava lavorando nel Parco Statale di Pau Furado, in Brasile, quando ha trovato un cucciolo di scimmia nell'area bruciata. L’animale era disorientato ma illeso. Nonostante le sue condizioni, l'ambiente non aveva le risorse necessarie per la sua sopravvivenza. Il cucciolo è stato quindi messo al sicuro e portato in un ospedale veterinario per le cure necessarie.