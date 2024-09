Grossi incendi boschivi sono scoppiati a Brasilia, dove nella zona periferica il cielo è coperto di fumo. I roghi imperversano da diverse settimane in Brasile, in particolare nella foresta pluviale amazzonica nel nord, e in una vasta area nota come Pantanal, portando un pesante strato di fumo in molte città e raggiungendo anche i Paesi vicini.