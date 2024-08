In volo in solitaria per il mondo, l'impresa di un 19enne americano

Il suo obiettivo è stabilire il record di persona più giovane a volare in solitaria in tutti e sette i continenti e anche raccogliere fondi per la ricerca sul cancro infantile. Ethan Guo, un ragazzo sino-americano che ha appena compiuto 19 anni, ha iniziato la sua impresa a maggio a Memphis, nel Tennessee, negli Stati Uniti. Ha iniziato a imparare a volare all'età di 13 anni e quattro anni dopo aveva la licenza di pilota, ma le compagnie di assicurazione non volevano coprire un minore per la sua avventura, così ha dovuto aspettare. Nato a Tianjin, in Cina, ma residente a West Palm Beach, in Florida, Guo sta facendo tutto da solo, con l'aiuto di volontari e sponsor: i genitori, preoccupati, hanno infatti cercato di fermarlo nel suo intento.