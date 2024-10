In Trentino il paese delle scommesse: giocati 13.000 euro a testa

Calliano, in Trentino Alto-Adige, è il paese in cui tutti giocano d'azzardo. E non perde nessuno. La località ha solo 2098 abitanti ma tutti sembrano essere dei grandi scommettitori: nel 2023 hanno speso 12.749 euro a testa per giocare online nei giochi di Stato, Gratta&Vinci e Lotteria. Una cifra da record se solo si pensa che la media nazionale, sempre lo scorso anno, è stata di 2.996 euro a testa. Dei 19.099.158 euro giocati in un anno, la perdita è appena dello 0,4%, pari a 71.083 euro. In pratica, gli scommettitori sono quasi in attivo.