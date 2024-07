In Sicilia è emergenza siccità: il 2024 l'anno peggiore per le precipitazioni negli ultimi 20 anni

La Sicilia è colpita da una grave siccità ma, nonostante l'emergenza idrica, i turisti continuano ad affollare le bellissime spiagge dell'isola meridionale e a mettersi in fila per ammirare le vestigia delle antiche colonie greche. Secondo il Dipartimento regionale della Protezione civile, il 2024 è stato l'anno peggiore per le precipitazioni negli ultimi 20 anni. A maggio, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la siccità e ha stanziato 20 milioni di euro.