23 maggio 2024 11:48

In bikini in Spagna: lʼaddio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Addio al nubilato a Marbella, in Spagna, per Cecilia Rodriguez. Cechu è partita con la sorella Belen, la "cognata" Debora Togni e altre amiche. Sole, relax, risate e tanto divertimento per il gruppo. L'influencer sposerà il fidanzato Ignazio Moser a fine giugno in Toscana