16 aprile 2024 16:25

In apnea nello smog di Milano: "Ci siamo rotti i polmoni"

Mike Maric, ex primatista mondiale di apnea, si è immerso all'interno di un cubo trasparente contenente il peggior livello di smog registrato a febbraio a Milano (24 volte oltre il limite raccomandato dall'Oms). Una suggestiva performance realizzata con l'obiettivo di lanciare un messaggio preciso e chiaro: "Per combattere l'inquinamento non bisogna smettere di respirare ma trovare soluzioni per tornare a respirare". L'iniziativa fa parte del progetto "Apnea Against Pollution"