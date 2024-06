Imu con incognita Superbonus. Si avvicina la scadenza per il versamento della tassa sugli immobili. Quest'anno la data è il 17 giugno per esigenze di calendario, dato che il 16 è domenica. Il valore atteso è di 11 miliardi per la prima rata. L'acconto riguarderà 25 milioni e 300mila immobili che comprendono seconde case, negozi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli.