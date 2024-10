Imu, evasi 5 miliardi l'anno da case fantasma e mancati pagamenti

C'è la casa sotto la lente d'ingrandimento del Fisco. Il governo punta i riflettori sul catasto e sugli adeguamenti di chi ha ristrutturato beneficiando di bonus dal 2020 in poi. La rendita catastale è il valore fiscale sulla cui base vengono calcolate le tasse come l'Imu, cioè l'imposta municipale unica in vigore dal 2012, dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali. Dagli evasori Imu si calcola una perdita annuale di gettito erariale da 5 miliardi, ovvero il 20,9% del potenziale.



Le regioni da record per mancato gettito sono Calabria - con oltre il 39% di tassa non pagata - Campania e Sicilia che superano il 33%, sotto la media nazionale tutte le regioni del nord. Ora, con la legge di bilancio 2024, l'agenzia delle entrate è tenuta a inviare lettere di compliance a coloro che hanno fatto lavori di superbonus ma non hanno inviato la dichiarazione di variazione catastale prevista dalla legge. Se i proprietari non adempiono le rendite potranno essere adeguate d'ufficio