29 aprile 2024 12:33

Ilary Blasi, scenario da favola tra le mongolfiere

Per IIary Blasi un compleanno in uno scenario da favola. La showgirl infatti ha deciso di festeggiare i 43 anni in Turchia in Cappadocia, assieme al compagno Bastian Muller e ai figli Cristian, Chanel e Isabel. E, come ha documentato sui social, si è concessa un volo in mongolfiera