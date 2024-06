È arrivata in Italia Ilaria Salis, l'insegnante eletta con Avs al Parlamento europeo. Il padre Roberto Salis venerdì è partito per Budapest in auto per riportarla a casa a Monza. La 39enne è arrivata alle 19:20 del 15 giugno nell'abitazione dei genitori, presidiata da carabinieri e da agenti della Digos, e ha sorriso vedendo i giornalisti che la aspettavano.