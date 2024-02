Il terzo mandato divide la maggioranza (e il Pd): rivolta di sindaci e governatori

di Laura Cannavò

La minoranza dem va all'attacco. Energia popolare, la corrente che fa capo a Bonaccini, presidente del partito democratico e governatore dell'Emilia Romagna, esprime forte disappunto: "Non è stato rispettato l'impegno preso in direzione, non si è salvaguardata l'unità del partito". Una sorta di atto di accusa contro la segretaria, Elly Schlien, che aveva annunciato un gruppo di lavoro interno per sciogliere il nodo