Il temibile "uccello dinosauro" australiano rischia l'estinzione

Con le zampe come quelle di un velociraptor e un sorprendente collo blu neon, il casuario meridionale sembra una figura spaventosa nelle foreste pluviali del nord-est dell'Australia. Per i gruppi ambientalisti, far sì che la gente del posto viva pacificamente con questi imponenti "dinosauri moderni" è fondamentale per la loro sopravvivenza. Le principali minacce per il casuario sono gli incidenti stradali, il disboscamento degli habitat nativi, gli attacchi dei cani e il cambiamento clima...