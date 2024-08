Il reddito di cittadinanza torna in alcune regioni

Il reddito di cittadinanza, abolito dal governo nazionale, torna a farsi strada in diverse regioni. In Puglia lo hanno chiamato reddito di dignità regionale, un contributo economico di 500 euro al mese per un anno. In Sardegna viene definito reddito di inclusione sociale, può arrivare fino a 1.110 euro al mese, erogati per 12 mesi, ed è rivolto alle persone o ai nuclei familiari residenti nell'isola da almeno due anni.