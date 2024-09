Il principe Harry compie 40 anni, weekend con gli amici senza Meghan

Nell'immaginario collettivo rimane il ragazzaccio della famiglia reale. Eppure il principe Harry, che domenica compirà 40 anni, è ormai diventato grande. Non sono previste celebrazioni nel Regno Unito: i rapporti con la famiglia, e il Paese d'origine, sono ridotti al minimo. Sebbene circolino voci su un desiderio di Harry di ritornare in patria, al momento il secondogenito di Carlo sembra radicato sull'altra sponda dell'oceano. A partire dai programmi per celebrare il traguardo degli "anta": una festa privata nella casa di Montecito in California, poi un fine settimana con gli amici più cari, ma senza la moglie e i figli. Pare certa l'assenza di William: i rapporti tra i due fratelli sono gelidi, inesistenti, da almeno due anni.