Il partito Les Repubblicains convoca una nuova riunione per convalidare l'espulsione di Ciotti

Il partito dei Republicains ha convocato una nuova riunione dell'ufficio politico per "convalidare l'espulsione di Ciotti". Lo si legge in un comunicato diffuso questa mattina, dopo che ieri pomeriggio i dirigenti del partito, all'unanimità, hanno espulso il presidente Eric Ciotti per aver aperto a"un accordo con Marine Le Pen. Lo stesso Ciotti è andato questa mattina nella sede del partito ribadendo di essere sempre il presidente legittimo.