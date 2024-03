Il Papa: "Negoziare non è la resa, Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca"

di Fabio Marchese Ragona

Le parole del pontefice - quando parla di coraggio di issare bandiera bianca - sono diventate un caso. È dovuto intervenire il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni precisando che il papa non ha mai chiesto all'ucraina una resa ma spiegando che Francesco ha utilizzato l'immagine della bandiera bianca - proposta dall'intervistatore - per indicare la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta col negoziato.

"Non abbiamo possibilità di arrenderci" fa sapere il capo della chiesa greco cattolica ucraina, "siamo feriti ma imbattuti" aggiunge.

Bergoglio parla anche del Medio Oriente: "In quella guerra sono due gli irresponsabili- dice -non c’è solo la guerra militare, c’è anche la guerra di Hamas che non è un esercito e torna a proporsi come mediatore".