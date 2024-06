Il Papa all'Angelus: "Il pensiero ai popoli in guerra"

"Penso con dolore ai fratelli e alle sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo per tutte le popolazioni ferite, minacciate dai combattimenti: che Dio le liberi, le sostenga nella lotta per la pace", ha detto papa Francesco all'Angelus con la richiesta al mondo di una preghiera per la pace. Francesco affida questo desiderio di fratellanza ai santi Pietro e Paolo, i patroni di Roma, nel giorno della loro festa.