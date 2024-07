Il palco non si chiude come dovrebbe, Taylor Swift resta bloccata sulla piattaforma

Imprevisto per Taylor Swift durante la seconda data del suo Eras Tour a Dublino, sabato 29 giugno. Mentre eseguiva “The Smallest Man Who Ever Lived”, la popstar è rimasta bloccata in aria su una piattaforma che non si è ritratta come previsto. Il video catturato dai fan mostra il malfunzionamento del palco: invece di scomparire, come la struttura di fronte a lei, la sua piattaforma è rimasta ferma. Per scendere è stato necessario l’intervento di uno dei suoi ballerini, Jan Ravnik.