Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton

L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2024 a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton "per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali" che hanno gettato le basi per l'intelligenza artificiale. Hopfield è uno scienziato statunitense, mentre Hinton è britannico con cittadinanza canadese