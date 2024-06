Le forze speciali israeliane hanno fatto irruzione in simultanea in due siti di Hamas nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, per liberare quattro israeliani tenuti ostaggio dal gruppo palestinese. Si tratta di Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv, tutti rapiti il 7 ottobre mentre si trovavano al Festival Nova.