Il misterioso oggetto non identificato apparso in cielo nel sud Italia

Uno strano fenomeno nei cieli del sud Italia in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata: un fascio di luce con a fianco un oggetto non identificato è apparso verso le 21:15. Il fenomeno potrebbe essere correlato al rilascio dei satelliti Starlink, la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk. Dagli Stati Uniti, infatti, è stato lanciato un razzo contenente proprio i satelliti Starlink. Sui social in molti hanno ipotizzato, più o meno ironicamente, che potesse tra