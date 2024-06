Una lettera scritta, nel 2017, da due cuginette di 10 e 9 anni, custodita con un disegno, in una bottiglietta di vetro affidata alle acque di un torrente in val di Vara, in Liguria, è stata restituita 6 anni dopo, a seguito di una mareggiata, sulla spiaggia toscana di marina di Carrara, dove è stata ritrovata tra i detriti.