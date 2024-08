Il Mediterraneo si scalda, le tartarughe nidificano più a nord

Il Mar Mediterraneo si sta scaldando, spingendo le tartarughe caretta caretta a cercare spiagge sempre più a nord dove nidificare: una conferma arriva dal litorale della Toscana, dove sono stati scoperti nuovi nidi a Forte dei Marmi, a Montignoso e a Poveromo. Individuati dai volontari del Wwf Massa Carrara, sono stati messi in sicurezza con il supporto degli esperti di Arpat, del Museo di Storia naturale dell'Università di Pisa e dei volontari di Life turtlenest. "La presenza di tartarughe sempre più a nord rappresenta un segnale d'allarme di cui tutti dovremmo prendere coscienza per cercare di invertire la pericolosa tendenza climatica degli ultimi decenni", ha commentato Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. Il referente del Wwf Massa Carrara, Luca Giannelli, sottolinea: "Quest'anno abbiamo già sei nidi di tartarughe sulla nostra costa. Invitiamo tutti a rispettare poche, ma semplici regole: se vedete una tartaruga non avvicinatevi, non toccatela, non fate fotografie con i flash, ma telefonate subito al numero 1530 per avvisare gli enti competenti".