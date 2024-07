Il maltempo sferza il Nord Italia: ancora danni

Trombe d'aria, nubifragi, violente grandinate- 257 quelle contate dall'osservatorio europeo degli eventi estremi, 611 i nubifragi da inizio anno. , con danni per milioni di euro. Un mese di giugno senza precedenti. Un'estate che non arriva e un maltempo che continua a colpire le regioni del Nord Italia. Venti violenti, raffiche che distruggono tutto ciò che incontrano. 86 trombe d'aria, in 6 mesi. L'ultima in provincia di Ravenna, a Punta Marina Terme.