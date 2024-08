Il maltempo flagella il Nord: frane e strade interrotte

Il maltempo flagella il Nord, con temporali e grandinate che hanno colpito dal Friuli-Venezia Giulia alla Valle d'Aosta, provocando frane e interruzioni di strade, soprattutto tra Veneto e Friuli, e allagamenti. E purtroppo si registra anche una vittima: un alpinista italiano è morto mentre era in cordata sulle Piramides Calcaires, vette gemelle ai piedi del massiccio del Monte Bianco, in Val d'Aosta: con un amico, rimasto illeso, stavano scendendo da una via ferrata quando, a 2.600 metri di quota, sono stati investiti da un violento temporale. L'uomo è precipitato per 200 metri e per lui non c'è stato nulla da fare. I disagi maggiori si sono verificati a cavallo tra Veneto e Friuli.