Violente inondazioni hanno colpito il Grand Canyon National Park, in Arizona. Numerosi escursionisti sono rimasti bloccati e oltre 100 persone sono state salvate grazie all'intervento dei soccorritori. Una turista di 33 anni è morta dopo essere stata trascinata via dalle acque. Il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Colorado, a circa 30 chilometri dal punto in cui era stata dichiarata dispersa.