Giorgia Meloni ha lasciato il suo buen ritiro in Puglia. Ad attenderla giornate importanti. Dall'indicazione del nominativo di vertice europeo al Pnrr: le aperture della Bce a far bene più che in fretta pone le condizioni per rivendicare una proroga oltre il 2026. L'esecutivo si riunirà già nelle prossime ore