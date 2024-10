Il governo accelera sul nucleare: "A ottobre la road map"

Il Governo accelera sul fronte nucleare. In audizione alla Camera, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha delineato il futuro energetico del Paese. La bozza di legge delega per l'avvio della produzione energetica dall'atomo sarà pronta entro la fine dell'anno. L'intenzione è quella di ricavare entro il 2050 dal nucleare una quota tra l'11 e il 22 per cento di tutta l'energia richiesta. "Per i primi mesi del 2025", ha proseguito Pichetto, sarà presentato in parlamento un "disegno di legge delega per dare un quadro normativo al settore", in particolare su autorizzazioni e governance.