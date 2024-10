Il G7 dell'Industria tra Intelligenza Artificiale e Africa: nuovo appuntamento a Roma

In un'era di grandi cambiamenti tecnologcici e geopolitci, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra la stampa estera e anticipa i contenuti della seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7. Un momento di confronto a tutto campo per affrontare le sfide globali su industria e innovazione tecnologica. Si prosegue il dialogo già avviato a marzo nel primo incontro a Verona, presieduto da Emma Marcegaglia e con la presenza di 260 imprese. Discusso per la prima volta il tema dei chip.



Il G7 Industria e Innovazione Tecnologica si terrà a Roma il 10 ottobre a palazzo Brancaccio. Tra i temi, in linea con le dichiarazione dei leader del G7 svoltosi a Borgo Egnazia: il ruolo dell'intelligenza artificiale per le micro e le piccole e medie imprese, la creazione dell'hub sull'AI in Italia, la collaborazione con i paesi africani per la diffusione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi. Alla riunione prevista anche la partecipazione dei ministri dei Paesi Bassi e della Repubblica di Corea del Sud.