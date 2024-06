Il calciatore spagnolo Arribas salva coppia che rischiava di annegare

Il calciatore spagnolo Sergio Arribas ha salvato una coppia che rischiava di annegare. In vacanza alle Maldive, mentre faceva il bagno nella piscina dell'hotel, il centrocampista dell'Almeria ha sentito le urla di una donna: una coppia di turisti era in difficoltà in mezzo al mare. Il giocatore si è lanciato giù dallo scivolo per andare in loro soccorso, aiutandoli a tornare a riva. La scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza dell'albergo