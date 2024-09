In un video diffuso sui social, le forze armate Israeliane illustrano le motivazioni che hanno portato all’attacco nel sud del Libano e come funziona l’individuazione degli obiettivi da bombardare. “Negli ultimi 20 anni - spiega il video - Hezbollah ha nascosto armi nelle case di civili libanesi. L’Idf lavora per proteggere Israele”.