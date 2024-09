Il giovane Abdülkadir ancora non ci può credere. Ecco il momento in cui ha incontrato il suo idolo, Mauro Icardi. Il ragazzo era stato protagonista di un video diventato virale sui social in cui esplodeva di gioia dopo aver ricevuto la divisa del Galatasaray. Il club, così, l’ha invitato ad assistere agli allenamenti. Poi l’attesa fino all’incontro con il suo idolo.