Ibrahimovic inarrestabile, dopo il derby si dà all'escursionismo: "Scalerò ogni montagna"

Ibra decide di prendersi qualche ore di relax dopo il derby della Madonnina tra rossoneri e nerazzurri. Il dirigente del Milan però anche in questa occasione non si smentisce e interpreta a modo suo il concetto di riposo, dedicandosi a una lunga giornata di escursionismo. E naturalmente, postando il video della sua impresa, non dimentica di lanciare uno dei suoi messaggi: “Scalerò ogni montagna”, è infatti il commento che accompagna il filmato.