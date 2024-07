Iban sbagliato: sarà la banca a risarcire la somma non pervenuta al destinatario

Se si invia denaro con un bonifico mettendo l'Iban sbagliato ne deve rispondere la banca. Lo ha deciso una sentenza della Cassazione, che ha confermato, per un istituto di credito che aveva fatto ricorso, la condanna a pagare il destinatario del bonifico. La sentenza precisa che per le banche è sempre possibile controllare i dati di pagamento forniti dall’utente, anche se non c'è l'obbligo di farlo.