I pinguini africani costretti a traslocare per l'uragano Milton

Un acquario in Florida, negli Stati Uniti, ha trasferito nove pinguini africani dal primo piano a un livello superiore, più sicuro, in vista dell'arrivo dell'uragano Milton. Molti altri animali tra cui, sei serpenti, tre lucertole, tre tartarughe, due alligatori, due rospi e un granchio eremita sono stati spostati come precauzione di salvaguardia mentre l'acquario si prepara per qualsiasi "ondata di marea che potrebbe colpire l'edificio".