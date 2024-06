due coppie di gemelli I panda compiono 5 anni, cena elegante allo zoo

Festeggiamenti allo zoo di , in Cina per il quinto compleanno di Shuangshuang, Chongchong, Xixi e Qingqing, due coppie di panda giganti gemelli. Per loro cena elegante a base di torta ai germogli di bambù e frutta, sotto lo sguardo entusiasta dei visitatori.