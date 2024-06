I francesi si preparano alle elezioni legislative di domenica 30 giugno. Si prevede una grande affluenza alle urne, al 62-63 per cento. I sondaggi danno in vantaggio di 15 punti sui centristi il Rassemblament National di Marie Le Pen, alleata con i gollisti di Eric Ciotti. Il presidente Macron ne uscirebbe sconfitto, ma potrebbe non dimettersi comunque