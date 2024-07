I donatori si sfilano, Biden cancella raccolta fondi in Wisconsin

Un evento di raccolta fondi a luglio in Wisconsin salta e un altro in Texas, ospitato dalla figlia di Lyndon B. Johnson, è a rischio. La campagna di Joe Biden rivede il calendario dopo la disastrosa performance al dibattito. Secondo quanto riporta il New York Times, Biden doveva essere in Wisconsin alla fine del mese ma molti donatori hanno iniziato a sfilarsi dall'evento subito dopo il dibattito. Con la raccolta fondi la campagna di Biden sperava di raccogliere un milione di dollari.