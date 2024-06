I Boomdabash lanciano il videoclip del"singolo "Love U Hate U"

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di LOVE U / HATE U, il nuovo travolgente singolo dei Boomdabash uscito alla vigilia dell'estate per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con un sound innovativo e accattivante, i Boomdabash riescono ancora una volta nell`impresa di intrecciare freschezza, emotivita' e leggerezza in quella che si prospetta essere la hit dell`estate