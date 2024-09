Hezbollah, lunedì i funerali del leader Hassan Nasrallah

E' stato recuperato intatto il corpo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso nel raid israeliano di venerdì sulla periferia sud di Beirut. Domani a Beirut ci saranno i funerali. Tre i giorni di lutto proclamati dal Libano, mentre sono in corso le discussioni per la nomina del successore. I bombardamenti intanto non si fermano: l'esercito israeliano ha annunciato di aver “eliminato” Nabil Qaouk, responsabile dell'unità di sicurezza preventiva degli Hezbollah. I morti in una settimana sarebbero oltre mille, 250 mila gli sfollati. Raid anche al confine della Siria e sul porto yemenita di Houdeida. Lo stato ebraico resta in massima allerta nel timore della vendetta.