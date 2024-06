La collezione uomo SS25 che il brand presenta a Pitti Uomo 106 è un tributo alla versatilità e all'eccellenza. Ideata per rispondere alle esigenze di tre distinti profili maschili, abbraccia leggerezza, funzionalità e attenzione per l'alta qualità e i dettagli, da sempre principi essenziali per il marchio di Lesa (Novara)