Heidi Klum e Flavio Briatore soci in affari

Heidi Klum e Flavio Briatore sono soci in affari: la ex modella e il manager hanno aperto una pizzeria a New York nel quartiere SoHo di Manhattan. Alla festa di inaugurazione Briatore era assente, ma la primogenita Leni lo ha ricordato con un cappellino con il nome del padre. La protagonista della serata è stata invece Heidi accompagnata dal marito Tom Kaulitz e dai figli tra pizze impastate in diretta, tiramisù, mozzarelle di bufala.