Haniyeh commemorato in Qatar mentre l'Iran prepara la vendetta

Le commemorazioni per Ismail Haniyeh, leader di Hamas ucciso nella capitale iraniana, proseguono a Doha dopo le esequie che si sono tenute a Teheran, con la preghiera dell'ayatollah Ali Khamenei. Il suo corpo verrà sepolto infatti in Qatar, Paese nel quale il capo politico risiedeva. Il servizio segreto israeliano sembra essere dietro all'uccisione di Haniyeh anche se non è ancora chiaro il metodo utilizzato. Secondo il New York Times sarebbe stata adoperata una bomba telecomandata, nascosta due mesi prima nella stanza riservata all'ospite dell'Iran. Intanto l'Iran preparerebbe la vendetta. "Colpiremo quando e dove decideremo noi", ha detto il capo delle forze armate iraniane.